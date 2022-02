'Investeringen drukken handelsinkomsten Flow Traders' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de ontwikkelingen op de ETP-markt vooral in december gunstig waren, worden de handelsinkomsten van Flow Traders gedrukt door investeringen om marktaandeel te winnen. Dit oordeelde analist Reginald Watson van ING donderdag na cijfers van de flitshandelaar. De verhandelde waarde van de ETP-markt noemde Watson gezond, maar het bedrijf investeert momenteel veel om marktaandeel te winnen. Dit gaat gepaard met een negatieve impact op de handelsinkomsten. Ook heeft Flow kapitaal nodig ter ondersteuning van de groei van de handelsvolumes. "Dit heeft ertoe geleid dat Flow de payoutratio voor het dividend heeft teruggeschroefd van doorgaans 65 tot 70 procent naar 51 procent", aldus Watson. De handelsinkomsten kwamen "marginaal" lager uit dan waar de consensus op mikte. De totale kosten bedroegen 55,4 miljoen euro, waar de consensus en ING mikten op respectievelijk 50,6 en 58,1 miljoen euro. Watson wees hier op een eenmalige post van 0,6 miljoen euro. De EBITDA kwam conform verwachting van ING uit op 24,9 miljoen euro, waar de consensus mikte op 30,5 miljoen euro. ING handhaafde het Houden advies op Flow Traders met een koersdoel van 33,50 euro. Het aandeel maakte donderdag een koersval van 10,3 procent tot 30,10 euro. Bron: ABM Financial News

