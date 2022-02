Beursblik: inflatie dodelijk voor marges Unilever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in het vierde kwartaal flink beter dan verwacht gepresteerd, maar de hoge inflatie is dodelijk voor de marges van het bedrijf. Dit concludeerde analist Reginald Watson van ING donderdag. In de laatste drie maanden van 2021 boekte Unilever een onderliggende omzetgroei van 4,9 procent. Dat was beduidend hoger dan zowel ING als de consensus had voorzien. Dit is volledig te danken aan de hogere prijzen, want de volumes stegen niet. Overigens rekende de consensus op een volumedaling. De operationele marge viel afgelopen lager uit dan ING had voorzien, met 18,4 tegenover 18,7 procent. Unilever verwacht voor 2022 een onderliggende omzetgroei van 4,5 tot 6,5 procent. De prijzen blijven sterk, aldus het bedrijf. Ook waarschuwde Unilever voor een "erg hoge kosteninflatie" in de eerste jaarhelft van meer dan 2 miljard euro. In de tweede jaarhelft zal dit afnemen tot ongeveer 1,5 miljard euro. De onderliggende operationele marge zal dit jaar vermoedelijk met 1,4 tot 2,4 procentpunt dalen. Na 2022 zal er een herstel optreden. Uitgaande van het midden van de bandbreedtes komt dit volgens ING neer op een operationele winst van 9,1 miljard euro in 2022. Dat is 8 procent lager dan de consensus. "Dus wij houden rekening met verlagingen", aldus Watson, die een koopadvies op het aandeel heeft met een koersdoel van 58,90 euro. Unilever daalt donderdag 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

