Alfen levert transformatorstations aan Vattenfall

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft een meerjarig raamwerkovereenkomst verworven voor de levering van transformatorstations aan Vattenfall Eldistribution. Dit maakte de Nederlandse producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie donderdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen. Alfen Elkamo, de Finse dochter van Alfen, zal zorg dragen voor de levering van circa 500 stuks in de eerste vier jaar. De overeenkomst met de Zweedse DSO is afgelopen januari ingegaan. Alfen Elkamo levert 18 verschillende typen transformatorstations voor verschillende toepassingen. Deze stations worden ingezet bij projecten waarbij bijvoorbeeld bovengrondse leidingen worden vervangen door ondergrondse kabels, waardoor een solide basis wordt gelegd voor het realiseren van een uitstekende leveringszekerheid, aldus Alfen. Bron: ABM Financial News

