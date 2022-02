Arcadis past bedrijfsstructuur aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis past zijn bedrijfsstructuur aan in aansluiting op de strategie voor de jaren 2021 tot en met 2023. Dit maakte het Amersfoortse ingenieursbedrijf donderdag bekend. De aanpassingen voorzien in drie nieuwe businessdomeinen: Resilience, Places en Mobility, die alledrie in samenwerking mondiaal opereren. In plaats van een landenstructuur kiest Arcadis hiermee voor een internationale benadering gebaseerd op bedrijfsactiviteiten. De aanpassingen gelden vanaf 12 januari van dit jaar. Bron: ABM Financial News

