AEX opent lager na tegenvallende ontvangst bedrijfscijfers

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,5 procent lager naar 766,32 punten, terwijl de Midkap nipt in het groen noteerde. Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten van ongeveer 2 procent. Indexzwaargewicht Unilever was na cijfers de grootste daler met een verlies van 4 procent. De duimen gingen ook omlaag voor de rapportages van ArcelorMittal en RELX met koersverliezen van 2 tot 3 procent. Vastgoedfonds Unibail zat met een winst van 2 procent wel in de lift na cijfers. In de AMX ging het zelfs helemaal mis voor Flow Traders. De flitshandelaar daalde maar liefst 11 procent na cijfers. Ook de cijfers van SBM Offshore konden niet bekoren, getuige de koersdaling van 5 procent. Fagron wist na de kwartaalupdate het groen wel te vinden. In de AScX won TomTom 2 procent. Wereldhave won 1,9 procent en Vastned ruim 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

