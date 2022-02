'Meer omzet en resultaat verwacht voor Randstad'

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet en de resultaten zien oplopen in een markt die steeds krapper wordt met het aanbod aan personeelskandidaten en steeds ruimer als het om de vraag naar personeel gaat.

Randstad publiceerde als altijd een eigen samengestelde consensus en daarin komt op basis van de bijdrage van 12 analisten de omzet over de laatste drie maanden van het afgelopen boekjaar uit op 6.490 miljoen euro. Dat was over dezelfde periode een jaar eerder 5.693 miljoen euro. Autonoom was de omzetgroei 12,0 procent.

Het aangepaste operationeel resultaat (EBITA) komt naar verwachting van de analisten uit op 322 miljoen euro tegen 264 miljoen euro over het laatste kwartaal van 2020. De bijbehorende marge gaat volgens de consensus van 4,6 naar 5,0 procent.

ABN AMRO Oddo verhoogde woensdag het advies voor Randstad van Neutraal naar Outperform, en het koersdoel van 69,00 naar 75,00 euro.

Tegen ABM Financial News zei analist Konrad Zomer van ABN AMRO positief nieuws te verwachten van Randstad op het gebied van het dividend. "En de operationele performance was ook goed", verwacht de analist.

Met betrekking tot het dividend voorziet ABN AMRO in elk geval een handhaving van de bodem van 1,62 euro per aandeel Randstad, maar de bank sluit een genereus speciaaldividend van 5,31 per aandeel niet uit, omdat de schuldratio mogelijk gedaald is tot 0,2.

Een schuldratio van minder dan 1 zou voor Randstad al reden zijn voor een extra teruggave aan de aandeelhouder. "Om aan de veilige kant te zitten, gaan we in ons model uit van een speciaaldividend van 1,62 euro per aandeel, dat wordt uitbetaald in oktober 2022", aldus Zomer.

Ook Bank of America rekent op een solide vierde kwartaal van Randstad. Maar over de toekomst is de Amerikaanse bank wat voorzichtiger, wijzend op een vertraging in de inkoopmanagersindexen. Eind januari verlaagde Bank of America daarom het advies voor Randstad van Neutraal naar Onderwogen, met een koersdoel van 53,00 euro.

Randstad publiceert op dinsdag 15 februari de resultaten over het vierde kwartaal van 2021.