CEO Brill vertrekt

(ABM FN-Dow Jones) CEO Peter Coebergh van Brill vertrekt bij de onderneming als zijn voorzitterstermijn in mei van dit jaar na vier jaar afloopt. Dit maakte de Leidse uitgever van wetenschappelijke publicaties donderdag bekend. Coebergh trad in 2018 aan als CEO en zal op de aandeelhoudersvergadering van 25 mei van dit jaar zijn functie neerleggen. De raad van commissarissen wil voor de jaarvergadering een opvolger van Coebergh presenteren. Bron: ABM Financial News

