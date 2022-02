Credit Suisse eindigt rampjaar in mineur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft in het vierde kwartaal een groter dan verwacht verlies geleden en kondigde aan dat 2022 een overgangsjaar wordt, nadat de reputatie en de kapitaalpositie van de Zwitserse bank vorig jaar stevige tikken te verwerken kreeg. De bank boekte een nettoverlies van 2 miljard Zwitserse frank in het vierde kwartaal. Credit Suisse waarschuwde vooraf al voor juridische kosten en andere lasten. De inkomsten daalden met 12 procent. In maart 2021 troffen twee rampen de bank, toen de grote klanten Greensill Capital en Archegos Capital Management ten onder gingen. De voormalige voorzitter Antonio Horta-Osorio moest in januari vertrekken voor het niet naleven van de coronavirus-beperkingen in Engeland en Zwitserland. De topman had beloofd de bank minder risicovol te maken en de cultuur te verbeteren. Credit Suisse combineert een zakenbank op Wall Street met een wealth management-bedrijf voor zeer rijke klanten wereldwijd. Na de tegenslagen van vorig ligt de focus op het tweede onderdeel, dat stabieler is dan de zakenbank. Bij de wealth-managementtak namen klanten minder risico's. De zakenbank boekte een verlies van 2 miljard dollar. Er werd fors afgeschreven op de broker Donaldson, Lufkin & Jenrette die twee decennia geleden werd gekocht. Ook bij de zakenbank daalden de inkomsten fors, met 31 procent, door het verminderen van risico's en het stoppen van het onderdeel dat geld had uitgeleend aan Archegos. Bron: ABM Financial News

