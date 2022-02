Berenberg verhoogt advies Adyen naar kopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag, na de cijferrapportage van Adyen, het advies verhoogd van Houden naar Kopen, en het koersdoel van 1.700 euro naar 2.550 euro. De analisten van de Duitse zakenbank zijn van mening dat de Nederlandse betaalspecialist zich kan wapenen tegen de groeivertraging in de e-commerce sector, dankzij het winnen van marktaandeel en het continue aantrekken van nieuwe klanten. Berenberg benadrukte ook onder meer het vooralsnog superieure technologieplatform van Adyen, waardoor het zijn leiderschap in de markt voor betalingen de komende jaren vast zal kunnen houden, en het brede aanbod van betalingsmethodes van het betaalbedrijf. Tot slot verwachten de analisten tijdens de beleggersdag in maart dat meer details worden bekend gemaakt over de ontwikkelingen op het vlak van kaartuitgiftes, hetgeen een aanjager voor het aandeel kan worden. De bankvergunning die het betaalbedrijf in zowel Europa als Amerika heeft zal daarin een centrale rol spelen, denken de analisten. Het aandeel Adyen sloot woensdag, na vrijgave van cijfers, maar liefst 11,5 procent hoger op 1.876,60 euro. Bron: ABM Financial News

