Delivery Hero verwerkt meer bestellingen

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft in het vierde kwartaal meer bestellingen verwerkt, waardoor de omzet steeg. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse maaltijdbezorger. De totale omzet steeg met maar liefst 66 procent op jaarbasis tot 1,9 miljard euro, terwijl de brutotransactiewaarde met 39 procent steeg tot 9,6 miljard euro. In heel 2021 kwam de transactiewaarde uit op 35,4 miljard euro, hetgeen nipt meer is dan de verwachtingen van Delivery Hero zelf van 33 tot 35 miljard euro. De jaaromzet bedroeg 6,6 miljard euro. Dit ligt aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van 6,4 tot 6,7 miljard euro. Outlook Voor dit jaar mikt Delivery Hero op een transactiewaarde van 44 tot 45 miljard euro en een omzet van 9,5 tot 10,5 miljard euro. "We liggen op schema om een positieve aangepaste EBITDA te realiseren", aldus de maaltijdbezorger. Bron: ABM Financial News

