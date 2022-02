Fagron ziet omzet en winst licht stijgen

(ABM FN) Fagron heeft in 2021 zowel de omzet als de winst licht zien stijgen en verhoogde het dividend. Dit bleek donderdagochtend uit de kwartaalcijfers van de specialist in apothekersingrediënten.

De omzet steeg vorig jaar met 3,2 procent tot 573,8 miljoen euro. De recurrente bedrijfskasstroom stond met 4,5 procent onder druk en daalde naar 118,3 miljoen euro. Netto bleef er 61,4 miljoen euro over, 2,2 procent meer dan een jaar eerder. De terugkerende winst daalde echter wel met 2,8 procent.

Fagron mikte zelf voor 2021 op een stijging van de omzet, maar temperde medio oktober ook de winstverwachting. De REBITDA zal vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 118 tot 124 miljoen euro uitkomen, zei Fagron bij de cijfers over het derde kwartaal. In 2020 was dit nog 124 miljoen euro.

Het farmabedrijf stelt een dividend voor van 0,20 euro per aandeel. Een jaar eerder was dit 0,18 euro.

Fagron wijst er verder op dat haar resultaten worden ondersteund door een versterking van de positie in de Belgische markt.

“Ondanks de uitdagingen die de Covid-pandemie in 2021 ons opnieuw stelde, zijn we erin geslaagd onze omzet te verhogen tot 574 miljoen euro. Dit hebben we bereikt door een flink aantal nieuwe producten en innovaties te lanceren, nieuwe klanten aan te trekken en onze positie verder te versterken, met name in het segment Brands and Essentials wereldwijd en Fagron Sterile Services in de Verenigde Staten”, zei CEO Rafael Padilla in een reactie op de cijfers.

Voor 2022 verwacht Fagron groei van zowel de omzet als de winst, maar concrete cijfers gaf het bedrijf niet. Bovendien is het bedrijf van plan haar acquisitiestrategie verder te zetten.