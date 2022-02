Vastned schrijft zwarte cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft vorig jaar de bezettingsgraad zien aantrekken, terwijl er ook weer winst werd geboekt. Dit bleek donderdagochtend uit een update van het vastgoedfonds.

CEO Reinier Walta van Vastned sprak van een positieve prestatie, vooral in het licht van de lockdowns in veel regio's waar het vastgoedfonds actief is. De topman zag de waarde van de vastgoedportefeuille slechts marginaal teruglopen in het afgelopen jaar. In de tweede helft van 2021 trok de waarde zelfs aan. "Dit laat de kwaliteit en veerkracht zien van zowel onze portefeuille als van onze huurders", vindt de topman.

De bezettingsgraad steeg van 96,5 procent eind december 2020 naar 97,9 procent eind 2021. In de eerste helft van 2021 daalde de bezettingsgraad nog tot 96,2 procent. In Nederland bedroeg de bezettingsgraad aan het einde van afgelopen jaar 97,2 procent, wat beter was dan een jaar eerder, terwijl in Frankrijk de bezettingsgraad juist daalde tot 97,2 procent. In Frankrijk vertrok Sandro uit een pand van Vastned. In België trok de bezettingsgraad aan, nadat Footlocker, Slaap advies en Lab 9 Stores voor panden van Vastned kozen. Vastned wist afgelopen jaar 95,7 procent van de huur op te halen.

Het directe resultaat steeg in 2021 op jaarbasis van 1,85 euro per aandeel tot 1,93 euro, terwijl het indirecte resultaat verbeterde van 4,26 euro negatief tot 1,09 euro per aandeel negatief. Het totale resultaat per aandeel verbeterde zo van 2,41 negatief tot een winst van 0,84 euro. De vergelijkbare huurinkomsten stegen met 0,7 procent. Vastned mikte voorafgaand aan de cijfers op een direct resultaat van 1,85 tot 1,90 euro per aandeel.

De zogenoemde loan-to-value-ratio bleef vorig jaar gelijk op 43,0 procent. De liquiditeitspositie blijft volgens Vastned goed. Het bedrijf zegt ruim binnen de bankconvenanten te zitten.

In het afgelopen jaar verkocht Vastned 12 niet-strategische panden voor 18,2 miljoen euro tegen een boekwaarde van 17,5 miljoen euro.

Vastned wil een slotdividend uitkeren van 1,20 euro per aandeel. In combinatie met het interim-dividend komt het totale dividend over 2021 daarmee uit op 1,73 euro per aandeel.

Outlook

Vastned gaf geen verwachting af voor het komende jaar als gevolg van de vele onzekerheden bij huurders vanwege de coronacrisis.