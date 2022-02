Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting met winst van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Onder aanvoering van Adyen, met een koerssprong van 11,5 procent na cijfers, koerste de AEX woensdag al 1,9 procent hoger naar 769,94 punten.

Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management gaf een rustig dagje op het rentefront beleggers woensdag weer wat kleur op het gezicht. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde een paar basispunten naar 1,926 procent. Begin deze maand bedroeg het rendement nog 1,79 procent.

Het rendement op tienjarige Italiaanse staatsobligaties daalde woensdag zelfs met 7 basispunten naar 1,77 procent. De afgelopen week veerde de rente in Italië juist nog scherp op nadat de Europese Centrale Bank bij zijn rentebesluit de deur op een kier leek te zetten voor een renteverhoging in 2022.

De Amerikaanse Federal Reserve heeft juist al aangegeven de rente dit jaar voortvarend te verhogen om de hoge inflatie in te dammen. Vanmiddag worden in dit verband belangrijke inflatiecijfers vrijgegeven. Vermoedelijk steeg het Amerikaanse prijspeil in januari met 7,2 procent, nadat in december met 7,0 procent al het hoogste niveau in 40 jaar werd aangetikt.

In Nederland maakte het CBS vanochtend bekend dat de inflatie in januari is uitgekomen op 6,4 procent, na een stijging van 5,7 procent in december. De verdere stijging van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van energie en voeding.

Het vooruitzicht van hogere leenkosten heeft dit jaar voor een hogere volatiliteit gezorgd op de aandelenmarkten, waarbij met name technologieaandelen, die over het algemeen het meest profiteren van een lage renteomgeving, onder druk kwamen te staan.

"Alle marktdeelnemers proberen nu meer inzicht te krijgen over hoe deze wereldwijde omslag in het beleid van centrale banken zal plaatsvinden", zei econoom Carsten Brzeski van ING. "Het is de vraag hoe aandelenmarkten zich zullen aanpassen aan dit nieuwe normaal", voegde hij toe.

Woensdag koersten techaandelen op Wall Street wel overtuigend hoger met een winst van 2,1 procent voor de Nasdaq. De Dow Jones index klom daarnaast krap 1 procent.

Nabeurs in New York wist Disney overtuigende cijfers te overleggen en het aandeel klom in de elektronische handel nabeurs bijna 7 procent, na een winst van al ruim 3 procent in de reguliere handelssessie.

"De aandelenmarkten lijken een meer constructieve toon te hebben gevonden in het getouwtrek tussen schroom over de Fed en de betere fundamentals die we hebben gezien in zowel de bedrijfscijfers als de economische data”, zei strateeg Art Hogan van National Securities. "Dat cijfers van Disney positief worden ontvangen na de [dramatische] reactie eerder op de cijfers van Netflix, lijkt zeker positief."

Vanmiddag rapporteren onder meer Twitter, Coca Cola en Kellogg.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag met 0,3 procent nipt hoger hoger op 89,66 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De beurzen in Azië weten vanochtend geen richting te vinden en de hoofdindices noteren binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van woensdag.

Naast de inflatiecijfers en de bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

De EBITDA van staalconcern ArcelorMittal steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 1,7 miljard naar maar liefst 5,1 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 5,0 miljard dollar, nadat ArcelorMittal op 6,1 miljard dollar zat in het derde kwartaal van 2021.

Unibail-Rodamco-Westfield boekte in 2021 een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 6,91 euro. Dat is ruim 5 procent minder dan de 7,28 euro in 2020. Het vastgoedbedrijf streeft naar een winst van minimaal 6,75 euro per aandeel.

SBM Offshore boekte het afgelopen jaar volgens de directional boekhoudmethode, waarbij de inkomsten gespreid worden geboekt, overeenkomstig de echte inkomsten, een onderliggende EBITDA van 931 miljoen dollar, in vergelijking met 944 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. SBM Offshore gaf zelf in november nog een verwachting van circa 900 miljoen dollar af. De outlook was daarnaast wel iets lager dan verwacht.

Flow Traders heeft in het vierde kwartaal minder inkomsten geboekt dan verwacht, waardoor ook de winst tekort schoot.

Wereldhave verhoogde de outlook voor het directe resultaat voor 2022, maar zag in 2021 het directe en indirecte resultaat afnemen, hoewel minder dan verwacht en besloot het dividend te verdubbelen.

IMCD bereikte in Brazilië een overeenkomst over de overname van Polyorganic Tecnologia. In 2021 werd een omzet geboekt van 12 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,5 procent tot 4.587,23 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 35.768,79 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 14.490,37 punten.