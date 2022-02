Flow Traders schiet tekort

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het vierde kwartaal minder inkomsten geboekt dan verwacht, waardoor ook de winst tekort schoot. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de flitshandelaar

De netto handelsinkomsten steeg naar 80,3 miljoen euro, van 67,1 miljoen euro in het derde kwartaal. Analisten hadden vooraf gerekend op een stijging tot 81,1 miljoen euro. Het EBITDA resultaat steeg van 14,9 miljoen euro naar 24,9 miljoen euro. Aangepast liep de EBITDA op van 24,6 naar 32,6 miljoen euro.

De nettowinst steeg fors naar 16,0 miljoen euro, terwijl een kwartaal eerder nog 8,7 miljoen euro onder de streep stond. Hier hadden analisten gerekend op 21,3 miljoen euro. Over heel 2021 bedroeg de winst 114,9 miljoen euro, beduidend minder dan de 464,5 miljoen euro in 2020.

CEO Dennis Dijkstra van Flow Traders wees op de verhandelde recordwaarde van de ETP-markt in het afgelopen jaar ten opzichte van een jaar eerder. Verder ziet de topman de concurrentie in de zoektocht naar nieuw talent toenemen. "Desondanks waren we succesvol in het aantrekken van de beste mensen en we hebben een groot aantal nieuwe collega's verwelkomd in het afgelopen jaar", aldus Dijkstra.

Ook behield Flow zijn conservatieve kapitaalpositie, aldus de CEO. In dit licht wil Flow een slotdividend uitkeren van 0,35 euro per aandeel. Inclusief het interim-dividend komt het totale dividend over 2021 daarmee uit op 1,35 euro per aandeel.

Chief trading officer Folkert Joling zag dat een toegenomen marktactiviteit leidde tot sterke handelsinkomsten in het vierde kwartaal. "Desondanks drukten de factoren uit het derde kwartaal ook op de resultaten in de VS in het afgelopen kwartaal", aldus Joling. Verder breidde Flow zijn activiteiten uit binnen onder meer de obligatie- crypto- en valutamarkten.

De operationele kosten bleven bijna gelijk, op 55,4 miljoen euro, tegen 52,2 miljoen euro een kwartaal eerder. Analisten hadden verwacht dat Flow zijn kosten had kunnen terugbrengen tot 32,2 miljoen euro.

De stijging van de inkomsten vond vooral plaats in Europa, waar de handel steeg van 42,7 miljoen naar 59,8 miljoen euro. In de Amerika's gingen de inkomsten omlaag van 10 naar 8,1 miljoen euro. In Azië liepen de inkomsten ook wat terug van 14,4 tot 12,4 miljoen euro.

De verhandelde waarde van de ETP-markt, waar Flow Traders zich vooral op richt, was 20 procent hoger dan in het derde kwartaal. Over heel 2021 steeg deze waarde met 5 procent, ten opzichte van een jaar eerder.

Outlook

Flow houdt vast aan een maximale groei van de vaste kosten van 15 procent in het lopende jaar. Het aantal FTE's zal naar verwachting met 10 procent groeien.