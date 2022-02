Unibail verkoopt belang in Westfield Carre Senart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft een akkoord bereikt over de verkoop van een belang van 45 procent in het winkelcentrum Westfield Carré Sénart aan Société Générale Assurances and BNP Paribas Cardif. Dit maakte het Frans-Nederlandse vastgoedfonds donderdag bekend. De verkoopprijs is in lijn met de laatste waardering van circa 1 miljard euro. Met de deal daalt de schuld van Unibail met ongeveer 280 miljoen euro. Unibail heeft de kopers een huurgarantie afgegeven van 13,5 miljoen euro voor de drie jaar na afronding van de transactie. Bron: ABM Financial News

