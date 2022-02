IMCD neemt Polyorganic Tecnologia over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in Brazilië een overeenkomst bereikt over de overname van Polyorganic Tecnologia. Dat maakte de Nederlandse distributeur van chemicaliën en ingrediënten donderdagochtend bekend, zonder financiële details te geven. Polyorganic is gevestigd in São Paulo en is distributeur aan onder meer huishoudens en de industrie. Bovendien richt het bedrijf zich ook op de behandeling van water. In 2021 werd een omzet geboekt van 12 miljoen euro. De overname moet nog deze maand worden afgerond. Bron: ABM Financial News

