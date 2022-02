Winst Unibail onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft in 2021 de huurinkomsten zien dalen en ook de winst, maar is voor 2022 een stuk optimistischer. Dit bleek donderdag uit cijfers van het vastgoedfonds. Unibail-Rodamco-Westfield boekte in 2021 een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 6,91 euro. Dat is ruim 5 procent minder dan de 7,28 euro in 2020. Het vastgoedbedrijf streeft naar een winst van minimaal 6,75 euro per aandeel. De huurinkomsten daalden met 3,7 procent naar 1,72 miljard euro, maar op vergelijkbare basis was de afname slechts 1,6 procent. Bij de winkelcentra daalde de huur met 3,9 procent en bij de kantoren zelfs met bijna 30 procent. De tak die beurzen en bijeenkomsten organiseert zag de inkomsten stijgen van 6 miljoen euro in 2020 naar 32 miljoen euro in 2021. Voor 2022 rekent Unibail-Rodamco-Westfield op een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 8,20 tot 8,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.