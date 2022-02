Nederlandse inflatie loopt verder op

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in januari in een flink hoger tempo gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 6,4 procent op jaarbasis, na een toename van 5,7 procent in december.

De stijging van de inflatie kwam vooral door hogere prijzen van voeding en energie.

In januari was energie bijna 90 procent duurder dan een jaar eerder. In december was de prijsstijging op jaarbasis 75 procent. De bijdrage van energie aan de totale inflatie van 6,4 procent in januari was ruim 3 procentpunt.

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de stijging van de energierekening te verminderen. Het betreft tijdelijke maatregelen voor 2022.

Daarnaast had de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen een opwaarts effect op de inflatie. Voedingsmiddelen waren in januari 4,3 procent duurder dan een jaar eerder, in december was dit 2,6 procent. Bij vrijwel alle soorten voedingsmiddelen was de prijsstijging op jaarbasis in januari hoger dan in december.

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in januari 7,6 procent duurder dan een jaar eerder, in december was dat 6,4 procent. De inflatie in de eurozone nam volgens voorlopige cijfers toe van 5,0 procent in december naar 5,1 procent in januari. Het verschil tussen de inflatie in Nederland en de eurozone is na december 2001 niet zo groot geweest.