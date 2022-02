Uber boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber heeft het afgelopen kwartaal een 83 procent hogere omzet geboekt, geholpen door een herstel van zijn rittenactiviteiten en een aanhoudende vraag naar maaltijdbezorging ondanks de heropening van restaurants. Dit bleek woensdag nabeurs uit de vierdekwartaalcijfers van het concern. Uber boekte in het vierde kwartaal van 2021 een omzet van 5,8 miljard dollar en overtrof daarmee de verwachtingen. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 5,4 miljard dollar. De boekingen van ritten stegen met 67 procent op jaarbasis, terwijl de boekingen voor maaltijdbezorging in dezelfde periode met 34 procent stegen. Uber sloot het kwartaal af met 118 miljoen actieve klanten, een record voor het bedrijf. Het bedrijf boekte een winst van 892 miljoen dollar, geholpen door investeringen in Grab Holdings in Zuidoost-Azië en Aurora Innovation. Het kwartaal markeerde tevens de tweede keer dat het bedrijf een positief aangepaste EBITDA-resultaat boekte sinds de oprichting van het bedrijf meer dan tien jaar geleden. Uber's aangepaste EBITDA bedroeg 86 miljoen dollar. Analisten rekenden op 67 miljoen dollar. Uber Eats, de bezorgdivisie, boekte het afgelopen kwartaal voor het eerst een positief aangepaste EBITDA. Outlook Uber voorspelde dat de brutoboekingen in het eerste kwartaal van 2022 grotendeels in lijn zullen zijn met de ramingen van analisten, hoewel het concern een lager dan verwacht aangepaste winst voorspelde. Het concern verwacht dat de brutoboekingen in het eerste kwartaal 26 miljard dollar zal bedragen. Uber voorziet in het eerste kwartaal een aangepaste winst voor belastingen, rente en andere kosten van 100 tot 130 miljoen dollar. Het aandeel Uber noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 6,4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

