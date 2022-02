Wall Street hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,5 procent tot 4.587,23 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 35.768,79 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 14.490,37 punten.



Wall Street steeg woensdag, terwijl de rendementen op staatsobligaties daalden na een recente stijging, waardoor de druk op technologie-aandelen werd verlicht.

Beleggers houden een aantal factoren in de gaten die van invloed kunnen zijn op winsten, waaronder een verwachte stijging van de rente dit jaar, hoge inflatie en verstoringen in de toeleveringsketen.

Nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers, die donderdag verschijnen, zullen beleggers aanvullende aanwijzingen geven over hoeveel en hoe snel de Federal Reserve de rente mogelijk zal verhogen, nadat de Amerikaanse centrale bank deze in 2020 verlaagde om de economie te beschermen tegen de impact van het coronavirus. Het vooruitzicht van hogere leenkosten heeft dit jaar voor een hogere volatiliteit gezorgd op de aandelenmarkten, waarbij met name technologieaandelen, die over het algemeen het meest profiteren van een lage renteomgeving, onder druk kwamen te staan.

"Alle marktdeelnemers proberen nu meer inzicht te krijgen over hoe deze wereldwijde omslag in het beleid van centrale banken zal plaatsvinden", zei econoom Carsten Brzeski van ING. "Het is de vraag hoe aandelenmarkten zich zullen aanpassen aan dit nieuwe normaal", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 8,1 procent. De marktindex daalde van 617,8 naar 567,7.

De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in december op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 2,2 procent en 18,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1423. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1434 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1414 op de borden.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,30 dollar, hoger op 89,66 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan woensdag naast inflatiecijfers de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Yum! Brands, bekend van KFC en Taco Bell, heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet behaald dan verwacht, maar de winst viel juist tegen. CEO David Gibbs is positief gestemd voor 2022, het jaar waarin Yum haar 25-jarig bestaan viert. Gibbs gaf geen concrete outlook af. Het aandeel steeg circa 2,5 procent.

Dinsdagavond kwam Lyft al met cijfers. De taxi-app boekte meer omzet dan verwacht, maar door hogere lonen en verzekeringskosten werd er wel een verlies van 259 miljoen dollar geleden. De omzet kon stijgen, ondanks dat er minder ritten werden gemaakt, maar de ritten waren gemiddeld wel langer en de prijzen lagen hoger. Het aandeel won ruim 6,0 procent.

Alibaba steeg ruim 3,0 procent. Eerder deze week ontstond er onrust na het deponeren van documenten bij de toezichthouder die een opmaat zouden zijn naar een aandelenverkoop door SoftBank. Volgens Reuters heeft SoftBank inmiddels laten weten dat er geen verband bestaat.

Bristol Myers Squibb wil versneld tot circa 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bedrijf gaat daarvoor in zee met Morgan Stanley, Barclays, Citibank en JPMorgan Chase. Het aandeel noteerde circa 1,5 procent hoger.

Nabeurs zijn er cijfers van Disney en Uber.