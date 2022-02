Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 4 februari zijn gedaald met 4,8 miljoen vaten tot 410,4 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 1,6 miljoen vaten tot 248,4 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 0,9 miljoen vaten tot 121,8 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 88,2 procent. Dat was een week eerder nog 86,7 procent. De futures stonden eerderop de dag nog licht lager, vanwege gesprekken over de mogelijke herintroductie van een internationaal nucleair akkoord met Iran. In 2018 trok de VS zich terug uit de overeenkomst en hernieuwde de sancties tegen Teheran. Amerikaanse en Iraanse functionarissen zeiden dinsdag dat een deal binnen bereik zou kunnen zijn. "Als de sancties worden opgeheven, zou Iran binnen vier tot zes maanden meer dan 1 miljoen vaten ruwe olie en condensaten kunnen produceren en exporteren", aldus analisten van Rystad Energy. Een tweede punt van focus was de dreiging van een Russische invasie in Oekraïne. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat al dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 2 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 1,1 miljoen vaten daalden en distillaten met 2,2 miljoen vaten afnamen. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,30 dollar, hoger op 89,66 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

