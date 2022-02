Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, dankzij een lichte daling van de rente. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,7 procent tot 473,33 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,6 procent op 15.482,01 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,5 procent op 7.130,88 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,0 procent hoger op 7.643,42 punten. De focus gaat deze week met name uit naar Amerikaanse inflatiecijfers, in aanloop naar een beleidsvergadering van de Federal Reserve in maart en de naar verwachting eerste renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank. "Het verbeterde sentiment is te danken aan meer optimisme over de economische heropening", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. "Ondertussen blijven de 'hawkish' verwachting van de Fed en de stijgende rente een serieuze dreiging vormen voor de koerswinsten."



Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Duitse export en import in december zijn gestegen. Dat gold zeker voor de import, waarmee het handelsoverschot lager uitkwam dan voorzien. De euro/dollar noteerde op 1,1437. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1415 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1414 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,5 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Glaxo-Smith-Kline heeft in 2021 meer omzet geboekt, maar zag de winst wel onder druk staan. Het aandeel daalde circa 1,5 procent. AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de omzet zien stijgen, terwijl de winstgevend onder druk stond. Het aandeel won 4,8 procent. Adyen zag in de tweede helft van 2021 de omzet en winst flink aantrekken, mede dankzij een sterke volumegroei. Adyen noteerde 11,5 procent hoger. ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer winst geboekt, waarbij de inkomsten fors opliepen. De koers van het aandeel ABN AMRO daalde 9,1 procent. In Parijs ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van bijna 5,0 procent. Sanofi, Danone en Air Liquide waren met lichte verliezen de enige drie dalers in de Franse hoofdindex. In Frankfurt steeg Porsche Automobil circa 8,5 procent, Volkswagen won circa 6,0 procent en Infineon tikte bijna de 5 procent aan. E.ON was met een verlies van circa 0,4 procent de sterkste daler. In Amsterdam was Adyen koploper, maar de 'chippers' Besi en ASMI wonnen ook 5 procent en ASML 4 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,2 procent hoger op 4.574,30 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.