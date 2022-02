Adyen leidt AEX flink hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag flink hoger gesloten, daarbij geholpen door de koerswinst van Adyen. De AEX sloot 1,9 procent in het groen op 769,94 punten. "Een dagje rust op het rentefront", was volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management de belangrijkste reden. Maar het is volgens Schutte momenteel een "lege markt" en dan bewegen koersen hard, beide kanten op. Macro-economisch was het een relatief rustige dag. Veel beleggers kijken al uit naar donderdagmiddag, als er een nieuw inflatiecijfer uit de VS volgt. Vermoedelijk steeg het Amerikaanse prijspeil in januari met 7,2 procent, nadat in december met 7,0 procent al het hoogste niveau in 40 jaar werd aangetikt. Voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed verwacht dat de Fed de rente in 2022 drie keer verhoogt met steeds 25 basispunten. Maar, zo voegde hij tijdens een tv-interview toe, er is kans dat er een vierde verhoging bijkomt. Ook ziet Bostic graag dat de Fed zijn balans dit jaar al flink reduceert. Momenteel heeft Bostic geen stemrecht in het FOMC. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 1,926 procent. De 2 procent blijft in het vizier en bij een tegenvaller op inflatievlak "kan dit getal zo weer op de borden staan", denkt Schutte. De euro/dollar handelde op 1,1437 en olie werd circa een procent duurder. Vanmiddag bleken de wekelijkse olievoorraden gedaald. Stijgers en dalers Uitblinker woensdag was Adyen met een koerswinst van 11,5 procent na cijfers. Vooral de volumegroei viel volgens Jefferies fors hoger uit dan verwacht, dankzij de deal met eBay en de sterke groei binnen het klantenbestand. AkzoNobel won eveneens flink na cijfers. De resultaten van Akzo waren volgens Jefferies en ING conform verwachting. ING concludeerde dat het vermogen van de onderneming om de hogere prijzen ook in december door te berekenen aan afnemers, veelbelovend oogt voor 2022, terwijl de stijging van de grondstofprijzen volgens AkzoNobel halverwege het jaar zal afvlakken. Het aandeel steeg 4,8 procent. Ook de 'chippers' lagen woensdag goed. ASMI en Besi wonnen bijna 5 procent. ASML werd 4 procent duurder. In tegenstelling tot Adyen en Akzo wist Aegon een kwartaalrapport niet te vertalen naar koerswinst. Het aandeel daalde 7,3 procent, ondanks dat de winst aantrok. Vooral de vooruitzichten zijn bescheiden, zo stelde ING. KBC Securities zag voldoende ruimte om het koersdoel voor Aegon te verhogen. In de AMX steeg InPost met 6,1 procent en Air France-KLM met 3,4 procent. Ook de meeste andere Midkappers wonnen. Dat gold niet voor Flow Traders, dat morgen de boeken opent en vandaag 3,0 procent verloor. ABN AMRO daalde zelfs 9,1 procent na cijfers. Vooral de aankondiging van het inkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro door ABN AMRO viel volgens analisten tegen. De consensus mikte echter op 638 miljoen euro en Morgan Stanley zelfs op 750 miljoen euro, na hints van ABN in aanloop naar de kwartaalcijfers. Onder de kleinere aandelen won TomTom 4,3 procent en CM.com 3,6 procent. De koers van TomTom ging vorige week na cijfers hard onderuit, maar de afgelopen dagen tekent zich een duidelijk herstel af. Sligro verloor 2,2 procent. Op lokaal niveau schreef Onward Medical nogmaals 5,2 procent aan beurswaarde bij, na de koerssprong op dinsdag na positieve studieresultaten Wall Street Rond de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen 1 tot 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

