(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met donderdag 17 februari 2022:

DONDERDAG 10 FEBRUARI 2022

07:00 Credit Agricole - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Credit Suisse - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 Delivery Hero - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 KBC Group - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Siemens - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Société Générale - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Telenet - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 Royal Mail - Trading update (VK)

13:00 Coca-Cola - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 PepsiCo - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

07:00 Orange Belgium - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

MAANDAG 14 FEBRUARI 2022

- Geen agendapunten

DINSDAG 15 FEBRUARI 2022

13:00 Restaurant Brands International - Cijfers vierde kwartaal (VS)

WOENSDAG 16 FEBRUARI 2022

13:00 Garmin - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:00 Shopify - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:00 AMC Entertainment - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:00 DoorDash - Cijfers vierde kwartaal (VS)

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2022

07:00 Commerzbank - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Airbus - Cijfers vierde kwartaal (Fr)

07:00 Orange - Cijfers vierde kwartaal (Fr)

13:00 Wal Mart - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 DropBox - Cijfers vierde kwartaal (VS)