Video: eerste renteverhoging ECB pas eind 2022

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De markt zet in op een vroege renteverhoging, maar dat is niet realistisch. Dit zegt Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, woensdag voor de camera van ABM Financial News. "De eerste verhoging komt er waarschijnlijk niet voor het einde van het jaar, maar ondertussen zal de stijgende inflatiedruk de speculatie wel nog verder aanwakkeren", waarschuwde zij. Uit de toelichting van ECB-voorzitter Lagarde op het laatste rentebesluit bleek volgens Schepers dat de ECB duidelijk wel degelijk bezorgd is over de jongste inflatie ontwikkelingen "De ECB wil, net als haar tegenhangers in andere markten, haar geloofwaardigheid als inflatiegerichte centrale bank beschermen. Nu de Britse centrale bank de rente al twee keer heeft verhoogd en de Amerikaanse centrale bank in maart een begin wil maken met haar renteverhogingen, staat de ECB onder druk om zijn exitplan bekend te maken", aldus Schepers. Klik hier voor: eerste renteverhoging ECB pas eind 2022 Bron: ABM Financial News

