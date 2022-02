Beursblik:KBC Securities verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 14,00 naar 15,75 euro met een onveranderd Accumuleren advies. KBC besloot tot de koersdoelverhoging na de kwartaalupdate van de Nederlandse bank. Die was volgens de analisten erg sterk. Het rendement op het eigen vermogen lag met 10,8 procent ruim hoger dan de 8 procent waarop werd gerekend. Verder zal ABN AMRO voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen gaan inkopen. Het aandeel daalt woensdag echter 7,3 procent naar 14,12 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.