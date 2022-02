Bostic: Fed verhoogt 3 of wellicht 4 keer de rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve zal de rente dit jaar drie keer met 25 basispunten verhogen, maar er is een kans dat dit zelfs vier keer gebeurt. Dit zei voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed woensdag tijdens een tv-interview. Ook ziet Bostic graag dat de Fed zijn balans dit jaar al flink reduceert. Momenteel heeft Bostic geen stemrecht in het Federal Open Market Committee, kortweg FOMC. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt donderdag naar 1,939 procent. Donderdagmiddag staat er een inflatiecijfer op de agenda. Economen denken dat het prijspeil in januari met 7,2 procent steeg, nadat in december met 7,0 procent al het hoogste niveau in 40 jaar werd aangetikt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.