Softbank ziet verkoop belang Alibaba los van Amerikaanse aandelenregistratie - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse investeerder Softbank heeft de vrees onder beleggers dat de Japanse investeerder een grootschalige verkoop van aandelen Alibaba plant, weggenomen. Dit schreef persbureau Reuters woensdag op basis van een verklaring van de zijde van Softbank aan het persbureau. Alibaba diende vorige week een registratieverzoek in voor 1 miljard zogeheten American Depositary Shares. Analisten van Citigroup zeiden dat dit mogelijk de aanzet is tot een aandelenverkoop door Softbank. Softbank liet Reuters echter weten dat er geen verband is tussen de verkoop van een belang in Alibaba door Softbank en het registratieverzoek van het Chinese internetbedrijf in de Verenigde Staten. Softbanks CEO Masayoshi Son zei volgens Reuters tegenover analisten verrast te zijn over het verzoek van Alibaba in New York en benadrukte daar ook in het geheel geen bemoeienis mee te hebben. Softbank houdt een belang van 25 procent in Alibaba, goed voor 82 miljard dollar, terwijl de marktkapitalisatie van de investeerder niet verder reikt dan 84 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

