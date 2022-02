Futures Wall Street in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken woensdag met winst van start te gaan, nu de rentes niet langer stijgen. Futures op de Dow Jones en de S&P 500 wijzen op een openingswinst van ruim een half procent, terwijl de Nasdaq een procent hoger lijkt te gaan openen. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt opnieuw iets, naar 1,925 procent. De markt blijft alert, met nieuwe inflatiecijfers op donderdagmiddag in aantocht. Vermoedelijk steeg het prijspeil in januari met 7,2 procent, nadat in december met 7,0 procent al het hoogste niveau in 40 jaar werd aangetikt. Analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote waarschuwt dat de markt nerveus is en dat kan resulteren in een onverwachte bewegingen. Voordat donderdagmiddag in de VS de inflatiecijfers worden gepubliceerd, zijn er vanmiddag eerst nog cijfers over de hypotheekmarkt, de groothandelsvoorraden en de olievoorraden. De euro/dollar handelt op 1,1430 en olie wordt bijna een half procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Voorbeurs staan de cijfers van Yum Brands, het moederbedrijf van onder meer Pizza Hut en Taco Bell, op de rol. Nabeurs zijn er cijfers van Disney en Uber. Dinsdagavond kwam Lyft al met cijfers. De taxi-app boekte meer omzet dan verwacht, maar door hogere lonen en verzekeringskosten werd er wel een verlies van 259 miljoen dollar geleden. De omzet kon stijgen, ondanks dat er minder ritten werden gemaakt, maar de ritten waren gemiddeld wel langer en de prijzen lagen hoger. Het aandeel lijkt 4 procent lager te gaan openen. Alibaba lijkt iets hoger te gaan openen. Eerder deze week ontstond er onrust na het deponeren van documenten bij de toezichthouder die een opmaat zouden zijn naar een aandelenverkoop door SoftBank. Volgens Reuters heeft SoftBank inmiddels laten weten dat er geen verband bestaat. Slotstanden De Dow Jones-index steeg dinsdag 1,1 procent tot 35.462,78 punten. De S&P 500 steeg 0,8 procent tot 4.521,54 punten en de Nasdaq boekte een winst van 1,3 procent tot 14.194,46 punten. Bron: ABM Financial News

