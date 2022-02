Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft het in 2021 beter dan verwacht gedaan, en KCB Securities verhoogt het koersdoel van 4,60 naar 5,50 euro, maar verlaagt wel het advies van Kopen naar Accumuleren. Het operationeel resultaat van 470 miljoen euro was iets beter dan de 461 miljoen euro waarop de consensus mikte. Het dividend van 0,17 euro per aandeel Aegon is volgens KBC geen verrassing. Over 2023 moet dit op 0,25 euro liggen, vindt de verzekeraar. Belangrijkste reden voor de koersdoelverhoging is dat er wat onzekerheid is weggenomen rond de fair value posten en de beleggingen. Het aandeel Aegon daalt woensdag 7,3 procent naar 4,96 euro. Bron: ABM Financial News

