Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel IMCD stevig

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft woensdag het koersdoel voor IMCD stevig verlaagd van 170,00 naar 140,00 euro met een onveranderd Underperform advies. Hoewel de analisten hun winsttaxaties voor 2021 met 1 procent verhoogden, werden die voor de komende jaren met 6 tot 14 procent verlaagd. "We voorzien dat de marges gaan dalen", aldus de bank. In 2021 kon IMCD profiteren van de verstoringen in de aanvoerketen en de prijzen verhogen, maar de situatie begint te normaliseren. In 2021 realiseerde IMCD volgens de bank vermoedelijk een EBITA-marge van 46 procent, maar die daalt naar 41 procent in 2023. Dat is echter nog altijd ruim meer dan de 38 procent in 2019. De huidige aandelenkoers gaat volgens Credit Suisse uit van een omzetgroei met 10 procent en een marge die op het niveau van 2021 blijft. En dat is te optimistisch, vinden de analisten. Het aandeel IMCD handelt woensdag op 151,30 euro, een plus van 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

