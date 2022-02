Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, na het groene slot op Wall Street dinsdag en de verwachting dat deze de opwaartse trend woensdag voortzet. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een . van 1,5 procent op 470,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,5 procent naar 15.476,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 1,4 procent met een stand van 7.124,86 punten. De Britse FTSE won woensdag 0,5 procent naar 7.605,64 punten. Donderdag verschijnen in de Verenigde Staten de inflatiecijfers over januari, op maandbasis ingeschat op 0,4 procent, ook voor de kerninflatie. Op jaarbasis ligt de raming op 7,2 procent en voor de kerninflatie op 5,9 procent, tegen respectievelijk 7,0 en 5,5 procent in december. De Duitse export en import lieten ook in december een stijging zien. Dat gold zeker voor de import, waarmee het handelsoverschot lager uitkwam dan voorzien. Voor woensdag is de macro-economische agenda mager gevuld. De markt let op de Amerikaanse groothandelsvoorraden en de wekelijkse olievoorraden. Olie noteerde woensdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0, procent in het rood op 89, dollar, terwijl voor een april-future Brent 90, dollar werd betaald, een daling van 0, procent. De euro/dollar noteerde op 1,1444. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1404 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1418 op de borden.



Bedrijfsnieuws Glaxo-Smith-Kline heeft in 2021 meer omzet geboekt, maar zag de winst wel onder druk staan. De koers van het aandeel noteerde 1,0 procent lager. AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de omzet zien stijgen, terwijl de winstgevend onder druk stond. Het aandeel AkzoNobel noteerde een koerswinst van 3,8 procent . Adyen zag in de tweede helft van 2021 de omzet en winst flink aantrekken, mede dankzij een sterke volumegroei. De koers van het aandeel noteerde 9,7 procent hoger. ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer winst geboekt, waarbij de inkomsten fors opliepen. De koers van het aandeel ABN AMRO noteerde 5,2 procent lager. In Parijs noteerden alle koersen van de hoofdaandelen op winst. In Frankfurt was er één daler en dat betrof Deutsche Bank, waar 1,5 procent verloren ging. Van de veertig hoofdaandelen noteerden er in Parijs 28 een stijging van meer dan 1 procent, in Frankfurt 25. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het groen. De Dow Jones-index steeg dinsdag 1,1 procent tot 35.462,78 punten. De S&P500 steeg 0,8 procent tot 4.521,54 punten en de Nasdaq boekte een winst van 1,3 procent tot 14.194,46 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.