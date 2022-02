AFM: retailbelegger krijgt slechtere prijs bij betaalde orderstroom

Geen klare taal. Althans niet voor wat het persbericht betreft. Dat PFOF slechtere uitvoeringsprijzen heeft, is eigenlijk een open deur. Er wordt voor de data betaald, dus ergens moet er ook verdiend worden.



Voor mij als retailbelegger is van belang: weegt het niet betalen van een fee op tegen het nadeel van de slechtere utivoeringsprijzen. Dat zal mede afhankelijk zijn van de omvang van de transacties die worden gedaan. In het persbericht wordt hier niets over genoemd. Gelukkig staat er in het onderliggende onderzoek wel iets over:



The results show that for the two PFOF trading venues, most retail client transactions are executed at a worse price in comparison to the most liquid reference markets. For most of the transactions (68-72% for PFOF trading venue X and 81-83% for PFOF trading venue Y) the execution price was worse. On PFOF trading venue X the average price deterioration for a transaction of € 3,000 is € 1.44, on PFOF trading venue Y this was € 3.46.



For the third trading venue (Z), a non-PFOF trading venue, most of the retail client transactions are executed at a similar price (74-77%) compared to the reference markets, with the average price deterioration for a trade of € 3,000 being € 0.24. For the investment firm that was examined, the percentage worse, better or similar executions are almost evenly divided, with the average price deterioration for a transaction of € 3,000 being € 0.42.



Bij een trade van 3000 euro betaal je geen fee, maar zijn de uitvoeringsprijzen slechter (resp. 1,44 en 3,46 euro). Bij een broker met fee zijn de uitvoeringsprijzen 0,24 euro slechter. Dan hangt het er vanaf hoe hoog de fee is die wordt betaald, maar die is bij veel brokers hoger dan het verschil in uitvoeringsprijzen.



Wanneer je handelt met bedragen van 3000 euro is een broker met PFOF dus goedkoper. Ben je een B&H- belegger die voor veel grotere bedragen koopt, dan kan een broker die zijn orderflow niet verkoopt voordeliger zijn.



Zoals wel vaker geeft de AFM in het persbericht geen objectief beeld van haar eigen onderzoek, maar buigt ze dit om tot een tekst die in overeenstemming is met haar eigen beleidswensen.