Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel AkzoNobel

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag na de kwartaalcijfers het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 105,00 naar 96,00 euro bij handhaving van het Houden advies. AkzoNobel heeft volgens analist Frank Claassen een uitdagend kwartaal achter de rug, zoals ook werd verwacht. In de afgelopen maanden werd de consensus voor het vierde kwartaal al neerwaarts bijgesteld, zo merkte de analist op. De volumes bij Paints liepen met 8 procent terug, waar Degroof mikte op een terugval van 7 procent, vanwege de moeilijke vergelijkingsbasis. Er wordt minder in huis geklust, nu de coronalockdowns worden afgebouwd, aldus de analist. De vraag bij Performance Coatings noemde Claassen stabiel in vele segmenten, maar Akzo blijft last ondervinden van de verstoringen in de aanvoerketen. Dit leidde tot een volumedaling van 5 procent, waar Degroof mikte op een daling van 4 procent. Het aandeel Akzo steeg woensdagochtend met 4,0 procent tot 92,24 euro. Bron: ABM Financial News

