Valuta: euro en dollar stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag stabiel boven de 1,14 dollar in een rustige valutamarkt, die uitkijkt naar de Amerikaanse inflatiedata over januari die donderdag naar buiten komen.

"De markt weet onderhand wel waar deze aan toe is", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Daarmee is de volatilteit wel uit de valutamarkt, ofschoon in de rentemarkt er nog steeds behoorlijk wat beweging is. Wij zien voor de euro/dollar de risico's voorlopig aan de onderkant en dan met name vanwege de krappere Amerikaanse arbeidsmarkt", aldus Mevissen.

Voor het euro/pond ligt dat wat Rabobank betreft iets anders. "De Britse economie krabbelt moeizaam op uit de coronacrisis, terwijl de economie van de eurozone dichter in de buurt komt van de niveaus van voor de uitbraak van COVID-19. Bovendien kent het Verenigd Koninkrijk nog de nodige politieke onzekerheden. Wij houden vast aan ons koersdoel voor de komende 12 maanden van 0,87 pond voor een euro."

De Duitse export en import lieten ook in december een stijging zien. Dat gold zeker voor de import, waarmee het handelsoverschot lager uitkwam dan voorzien.

Ook voor woensdag is de macro-economische agenda mager gevuld, in dit geval met de Amerikaanse groothandelsvoorraden over december en de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn er des te meer. Om te beginnen treedt de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva aan en houdt bestuurslid Michelle Bowman van de Federal Reserve een redevoering. De voorzitter van de Fed van Cleveland Loretta Mester doet hetzelfde, in dit geval bij het European Economics and Financial Centre. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft een ontmoeting met Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. Tiff Macklem, voorzitter van de centrale bank van Canada houdt een toespraak bij de Canadese kamer van Koophandel.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,1426 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8422 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,3566 dollar.