Beursblik: resultaten Adyen min of meer conform verwachting

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de tweede helft van 2021 grotendeels in lijn met de verwachtingen gepresteerd. Dit oordeelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag. De volumes waren volgens Roeg sterker dan verwacht, terwijl de take rate juist lager uitviel dan waar de analist op mikte. Als gevolg kwam de omzet, maar ook de winst, in lijn met de verwachting uit. De analist wees wel op een eenmalige negatieve impact uit valuta. Roeg verwacht wat kleine aanpassingen door te voeren in zijn taxaties en als gevolg ook aan zijn koersdoel. Het Houden advies blijft in ieder geval gehandhaafd. Degroof Petercam hanteert nu nog een koersdoel van 1.900 euro. Het aandeel koerste vanochtend 10,2 procent hoger naar 1.853 euro. Bron: ABM Financial News

