Beursblik: gemengde resultaten Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het vierde kwartaal gemengde resultaten geboekt. Dit stelden analisten van Morgan Stanley woensdag. De verwachtingen waren daarbij ook nog eens hooggespannen, aldus de analisten. Vooral de kapitaalaanwas viel tegen, volgens Morgan Stanley. Die lag 21 procent onder de analistenconsensus en 18 procent onder de taxatie van de zakenbank. Morgan Stanley wees op een negatieve impact door de sterftecijfers in de VS. Een pluspunt is dat Aegon de prognose voor de vrije kasstroom in 2022 met 100 miljoen euro verhoogde. Maar de 1,2 miljard euro aan operationele kapitaalaanwas stelt dus wel teleur volgens Morgan Stanley. Dat is namelijk 0,2 miljard euro minder dan in 2021. Het dividendvoorstel van 0,17 euro per aandeel is dan wel weer een tikje beter dan verwacht, aldus Morgan Stanley. En de dividendconsensus voor 2022 kan wellicht omhoog, nu Aegon aangaf een "meer lineaire groei" van het dividend te verwachten. Over 2023 wil Aegon een dividend van 0,25 euro per aandeel uitkeren. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies op Aegon met een koersdoel van 5,30 euro. Het aandeel daalt woensdag 4,6 procent naar 5,10 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.