Beursblik: Randstad op kooplijst ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor het aandeel Randstad verhoogd van Neutraal naar Outperform en het koersdoel van 69,00 naar 75,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank.

ABN AMRO verwacht dat Randstad in het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar een autonome omzetgroei boekte van 12 procent, waarmee de onderneming het beter zou doen dan concurrent Manpower, die in het afgelopen kwartaal een stijging van 9 procent liet zien.

De bank bracht woensdag in herinnering dat Randstad al in het derde kwartaal van 2020 begon met groei-investeringen en daar nu de vruchten van plukt. De bemiddelaar in werk investeerde in groeisectoren en ABN AMRO verwacht dat die investeringen zich ook in 2022 in groei uitbetalen.

Met betrekking tot het dividend voorziet ABN AMRO in elk geval een handhaving van de bodem van 1,62 euro per aandeel Randstad, maar de bank sluit een genereus speciaaldividend van 5,31 per aandeel niet uit, omdat de schuldratio mogelijk gedaald is tot 0,2.

Een schuldratio van minder dan 1 zou voor Randstad al reden zijn voor een extra teruggave aan de aandeelhouder, hetzij in de vorm van contanten, hetzij door middel van een aandeleninkoop. "Om aan de veilige kant te zitten, gaan we in ons model uit van een speciaaldividend van 1,62 euro per aandeel, dat wordt uitbetaald in oktober 2022", aldus Zomer.

Randstad noteerde woensdag op een groen Damrak 3,1 procent hoger op 62,32 euro.