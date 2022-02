Beursblik: AkzoNobel voldoet aan verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van AkzoNobel in het vierde kwartaal kwamen in grote lijnen overeen met de prognoses vooraf, maar die waren ook aan de lage kant na de zwakke resultaten van concurrent PPG die in januari werden gepubliceerd. Dit stelde ING woensdag. ING concludeerde dat het vermogen van de onderneming om de hogere prijzen ook in december door te berekenen aan afnemers, veelbelovend ogen voor 2022, terwijl de stijging van de grondstofprijzen volgens AkzoNobel halverwege het jaar zal afvlakken. Voor het eerste kwartaal voorziet ING dan ook weinig risico's aan de onderkant voor de terugkerende EBIT, die de bank op 247 miljoen euro raamt, terwijl de consensus van Bloomberg rept van 267 miljoen euro. ING beschouwt de door AkzoNobel aangekondigde aandeleninkoop van 500 miljoen euro als een blijk van vertrouwen. De bank heeft het advies voor het aandeel AkzoNobel op Kopen staan met een koersdoel van 110,00 euro. AkzoNobel noteerde woensdag op een groen Damrak 3,7 procent hoger op 91,96 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.