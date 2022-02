GSK boekt meer omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Glaxo-Smith-Kline heeft in 2021 meer omzet geboekt, maar zag de winst wel onder druk staan. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Britse farmareus. "We zijn het jaar sterk geëindigd", zei CEO Emma Walmsley. De jaaromzet bedroeg 34,1 miljard Britse pond, ofwel een stijging van 5 procent, gerekend tegen constante wisselkoersen. De winst per aandeel daarentegen stond onder druk en daalde met 13 procent tot 0,876 pond. Op aangepaste basis steeg de winst per aandeel wel, met 9 procent tot 1,132 pond. De vrije kasstroom kwam op 4,4 miljard pond uit. Verder wil GSK een dividend van 0,23 pond per aandeel over het vierde kwartaal uitkeren, waardoor het jaardividend op 0,80 pond uitkomt. Outlook Voor 2022 mikt GSK op een omzetgroei van 5 tot 7 procent, gerekend tegen constante wisselkoersen. De aangepaste operationele winst zou met 12 tot 14 procent moeten stijgen, eveneens tegen constante wisselkoersen. Deze verwachtingen zijn zonder enige bijdrage uit de corona-oplossingen die het bedrijf biedt. Verder herhaalde GSK dat dit jaar de consumententak zal worden afgestoten. Later deze maand houdt GSK een beleggersdag. Dan zal er meer informatie worden verstrekt over de toekomstplannen en de groeidoelen. Bron: ABM Financial News

