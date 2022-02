Adyen schiet omhoog in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger van start gegaan. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 1,1 procent hoger op 764,42 punten. Adyen trok de kar in de AEX met een winst van 6,7 procent na cijfers. Vooral de volumegroei viel volgens Jefferies fors hoger uit dan verwacht, dankzij de deal met eBay en de sterke groei binnen het klantenbestand. AkzoNobel won eveneens na cijfers. Hier was er een plus van 2,5 procent. De resultaten waren volgens Jefferies conform verwachting. Just Eat Takeaway.com vulde de top 3 grootste stijgers aan met een plus van 2,2 procent. Aegon daalde juist 3,4 procent na cijfers, ondanks dat de winst aantrok. In de AMX steeg OCI met 2,1 procent, maar leverde ABN AMRO 3,5 procent in. Vooral de aankondiging van het inkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro viel volgens analisten tegen. De consensus mikte op 638 miljoen euro en Morgan Stanley zelfs op 750 miljoen euro, na hints van ABN in aanloop naar de kwartaalcijfers. Onder de kleinere aandelen won CM.COM 2,4 procent en NX Filtration 2,1 procent in aanloop naar de cijfers op vrijdag. Op lokaal niveau schreef Onward Medical nogmaals 4,4 procent aan waarde bij, na de koerssprong op dinsdag na positieve studieresultaten. Bron: ABM Financial News

