Beursblik: goede resultaten ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2021 goed gepresteerd, waarbij de winst fors aantrok. Dit oordeelden analisten van Jefferies woensdag. De nettowinst was 20 procent meer dan voorzien en de inkomsten 7 procent. Die hogere inkomsten waren vooral te danken aan de gestegen fees, zo zagen de analisten. Ook hield de bank de kosten goed onder controle. Jefferies merkte wel op dat het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro tegenvalt. Bovendien verwacht ABN voor het lopende jaar 5,0 tot 5,1 miljard euro aan rentebaten te realiseren, waar de consensus nog op 5,3 miljard euro ligt. De consensus moet dus omlaag, aldus de analisten, en dat zal vandaag op het aandeel drukken. Jefferies heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 13,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.