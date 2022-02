'Tegenvallend kwartaal ABN AMRO' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft een tegenvallend vierde kwartaal achter de rug. Dit vindt analist Giulia Aurora Miotto van Morgan Stanley woensdag. De bank kondigde een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro aan, waar de consensus mikte op 638 miljoen euro en Morgan Stanley zelfs op 750 miljoen euro, nadat ABN hintte op een hoger bedrag in aanloop naar de kwartaalcijfers, aldus de analist van de Amerikaanse zakenbank. Ook zag analist Miotto dat de bank negatiever werd over de verwachtingen voor de rentebaten. "Dat zijn tegenvallers die vermoedelijk voor een negatieve koersreactie zullen zorgen”, aldus Miotto. De outlook voor de fee-inkomsten verbeterde juist, terwijl de verwachtingen voor de risicokosten in lijn met de consensus zijn. Maar dit is in de ogen van Miotto onvoldoende om de tegenvallers te compenseren. De analist hoopt dat ABN vandaag tijdens een toelichting aan analisten meer kleur kan geven aan de keuze voor een kleiner inkoopprogramma. Morgan Stanley handhaafde het Overwogen advies op ABN AMRO met een koersdoel van 17,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 15,24 euro. Bron: ABM Financial News

