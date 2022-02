'Verdeeld beeld bij Adyen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft gemengde resultaten gerapporteerd over de tweede helft van 2021. Dit oordeelde analist Paul Kratz van Jefferies woensdagochtend. De volumegroei viel volgens de analist significant hoger uit dan waar analisten op rekenden, mede dankzij de deal met eBay en de sterke groei binnen het klantenbestand. "En ondanks de moeilijke vergelijkingsbasis", aldus Kratz. Hoewel de volumegroei sterker dan verwacht bleek, daalde de zogenoemde take rates wel met 2 basispunten ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Als gevolg kwam de omzet grofweg in lijn met de verwachtingen van de analisten uit. De resultaten zijn volgens de analist voldoende om het koopadvies te handhaven, maar het aandeel komt wel in een moeilijke positie gezien het uitblijven van een outlook voor de korte termijn en de dalende trend in de take rates, waarschuwde de bank. Jefferies handhaafde naast het koopadvies ook het koersdoel van 3.330 euro. Het aandeel Adyen sloot dinsdag op 1.682 euro. Bron: ABM Financial News

