Beursblik: AkzoNobel presteert conform verwachting

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van 2021 min of meer conform verwachting gepresteerd, maar verraste wel met de omvang van een nieuw aandeleninkoopprogramma. Dit stelden analisten van Jefferies woensdagochtend. In het vierde kwartaal kwam het aangepaste operationeel resultaat van AkzoNobel uit op 209 miljoen euro. Dat is 8 miljoen euro meer dan de taxatie van 201 miljoen euro die zakenbank Jefferies had, maar lag wel 2 procent onder de analistenconsensus van 213 miljoen euro. Jefferies concludeerde dat de divisie Decorative Paints boven de verwachtingen uit kwam, maar de divisie Performance Coatings dat juist niet deed. De kwartaalomzet van AkzoNobel van 2.403 miljoen euro was nipt meer dan Jefferies had voorzien, en ook dan de analistenconsensus van 2.382 miljoen euro. Het aangekondigde nieuwe aandeleninkoopprogramme van 500 miljoen euro is 200 miljoen euro meer dan Jefferies had verwacht. Jefferies heeft een Underperform advies voor het aandeel AkzoNobel met een koersdoel van 84,00 euro. Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 88,66 euro. Bron: ABM Financial News

