Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden krap een uur voor de openingsgong tot 1,2 procent in het groen. Dinsdag maakte de hoofdgraadmeter nog een pas op de plaats op 755,79 punten.

Solide winsten op Wall Street zullen de opening van de Europese beurzen woensdag ondersteunen, net als die op de Aziatische beurzen vanochtend.

De Amerikaanse aandelenmarkten sloten overtuigend hoger, ondanks een twijfelende start van de dag. Beleggers haalden zich uiteindelijk op aan enkele positieve bedrijfsresultaten, onder meer van Harley-Davidson en DuPont. Daartegenover stond terughoudendheid in aanloop naar belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers, die op donderdagmiddag verschijnen.

Ook werden de rentes op de obligatiemarkten in de gaten gehouden, waarbij de Amerikaanse tienjaarsrente steeg richting de twee procent. Vanochtend liepen deze licht terug tot 1,945 procent.

"De komende 48 uur zullen interessant worden, in het licht van de inflatiecijfers", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda. "Er is inmiddels zoveel ingeprijsd, namelijk vijf renteverhogingen door de Fed tegen december, maar er is kans op meer", aldus de analist. "De verwachtingen kunnen verder omhoog als de inflatiecijfers van donderdag verrassen."

Strateeg Victoria Fernandez van Crossmark Global Investments ziet wel wat rust op geopolitiek front, terwijl de bedrijfswinsten die doorkomen "solide" zijn. Ze denkt dat de Fed dit jaar de rente met drie of vier keer zal verhogen.

"Over het algemeen raken de markten en beleggers ook gewend aan het idee van hogere rentetarieven bij de centrale banken", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. Bovendien zet het risico van een langere en meer aanhoudende inflatie beleggers ertoe aan hun portefeuilles te herzien, meent de analist.

"Deze rustigere week biedt een adempauze na de bewegingen van vorige week, maar er is nog geen teken dat er meer trek is in risico", zei analist Chris Beauchamp van IG.

De olieprijs is dinsdag lager gesloten, op het laagste niveau in bijna een week. De maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,2 procent lager op 89,36 dollar.

"Sommigen suggereren dat de hervatting van het nucleaire overleg tussen de VS en Iran de olieprijs omlaag trekt, maar de realiteit is dat zelfs als er een akkoord komt het niet duidelijk is hoe snel dit tot een hoger aanbod zal leiden", zei Michael Hewson van CMC Markets. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs dicht bij de niveaus van dinsdagavond.

De euro/dollar noteerde op 1,1422. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1418 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1416 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Adyen heeft in de tweede helft van 2021 de omzet en winst flink zien aantrekken, mede dankzij een sterke volumegroei. "De resultaten in het afgelopen halfjaar waren sterk en de factoren voor een duurzame winstgevende groei blijven intact", aldus Adyen. "In het afgelopen jaar hebben we nieuwe mijlpalen bereikt, waaronder een half biljoen euro aan volumes en een miljard euro omzet. De vooruitzichten voor onze activiteiten blijven sterk."

Aegon heeft in het vierde kwartaal weer winst gemaakt, en zelfs meer dan de verwachtingen van analisten. Topman Lard Friese was te spreken over het vierde kwartaal en meent dat Aegon op koers ligt voor zijn doelstellingen in 2023, waaronder 400 miljoen euro aan kostenbesparingen. De teller hiervoor staat reeds op 244 miljoen euro. Friese verhoogde woensdag de verwachting voor de vrije kasstroom in 2022 met 100 miljoen euro naar 550 tot 600 miljoen euro.

AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de omzet zien stijgen, terwijl de winstgevend onder druk stond. Het bedrijf kondigde woensdag een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 500 miljoen euro, dat in het eerste kwartaal van 2023 moet zijn afgerond. AkzoNobel gaat ervan uit dat halverwege dit jaar een kalmering in de prijsstijgingen van grondstoffen en de verstoringen in de aanvoerketen optreedt.

ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer winst geboekt, waarbij de inkomsten fors opliepen. De winst kwam uit op 552 miljoen euro, waar analisten mikten op 451 miljoen euro. ABN wil een slotdividend van 0,61 euro per aandeel voorstellen. Daarnaast kondigde de bank aan voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. De Nederlandse Staat is van plan in te schrijven op het inkoopprogramma.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones-index steeg dinsdag 1,1 procent tot 35.462,78 punten. De S&P 500 steeg 0,8 procent tot 4.521,54 punten en de Nasdaq boekte een winst van 1,3 procent tot 14.194,46 punten.