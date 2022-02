Nederlandse Staat doet mee aan inkoopprogramma ABN Amro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat neemt via de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen deel aan het aandeleninkoopprogramma van ABN AMRO zonder dat dit verder gevolgen heeft voor het procentuele belang dat de Staat in de bank heeft. Dit maakte het administratiekantoor woensdag bekend. Deelname aan het programma levert naar verwachting een opbrengst van ongeveer 281 miljoen euro op, gelijk aan 56,3 procent van het door ABN AMRO aangekondigde totaalbedrag van het inkoopprogramma van 500 miljoen euro. De Staat houdt een belang van 56,3 procent in ABN AMRO, verdeeld over 49,9 procent aandelen en 6,4 procent certificaten van aandelen, en dat belang blijft intact. Het administratiekantoor gaf woensdag aan dat deelname aan het programma geheel los staat van eventuele andere verkooptransacties die in de toekomst in overweging genomen zouden kunnen worden. Bron: ABM Financial News

