Adyen blijft flink groeien

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de tweede helft van 2021 de omzet en winst flink zien aantrekken, mede dankzij een sterke volumegroei. Dat maakte het Amsterdamse betaalbedrijf woensdag voorbeurs bekend. "De resultaten in het afgelopen halfjaar waren sterk en de factoren voor een duurzame winstgevende groei blijven intact", aldus Adyen. "In het afgelopen jaar hebben we nieuwe mijlpalen bereikt, waaronder een half biljoen euro aan volumes en een miljard euro omzet. De vooruitzichten voor onze activiteiten blijven sterk." De nettowinst steeg van 163,1 miljoen naar 264,9 miljoen euro. De netto-omzet steeg dan ook met 47 procent tot 556,5 miljoen euro en het verwerkte transactievolume steeg zelfs met 72 procent tot 300 miljard euro afgelopen halfjaar. De omzetgroei was bijzonder sterk in Noord-Amerika, met 74 procent op jaarbasis. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op grofweg vergelijkbare omzet van 552 miljoen euro en een beperktere volumestijging tot 274 miljard euro. Vooral de grote onlinewinkels met een platformmodel deden opnieuw goede zaken, merkte Adyen op. De betaaldienstverlener heeft veel geïnvesteerd in dit type klant en dat betaalt zich nu uit. De groei bij de grootste verkopers betekent ook dat de marge voor Adyen per transactie, de zogeheten 'take rate', aan het dalen is. Deze bedroeg 18,6 basispunten, tegen 20,6 in de eerste helft van het jaar. De EBITDA steeg met 51 procent tot 357,3 miljoen euro. Hier rekenden analisten op 356 miljoen euro. De marge verbeterde van 61 procent in de eerste helft van 2021 naar 64 procent in de tweede helft. In heel 2021 stegen de volumes met 70 procent tot 516 miljard euro en de omzet met 46 procent tot 1 miljard euro. De EBITDA bedroeg 630 miljoen euro, hetgeen een stijging betekent van 57 procent. Bron: ABM Financial News

