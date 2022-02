Aegon jaagt winst aan

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het vierde kwartaal weer winst gemaakt, en zelfs meer dan de verwachtingen van analisten. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de verzekeraar.

De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 526 miljoen euro, waar de analistenconsensus rekende op 419 miljoen euro.

In het derde kwartaal leed Aegon nog een nettoverlies van 60 miljoen euro, door een eenmalige last van 470 miljoen euro.

Het operationele resultaat voor belastingen kwam in het vierde kwartaal uit op 470 miljoen euro tegenover een analistenverwachting van 461 miljoen euro. In het derde kwartaal boekte Aegon een operationeel resultaat van 443 miljoen euro en in het vierde kwartaal van 2020 was dit 479 miljoen euro.

"Gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten en een positieve bijdrage door groei van de activiteiten zijn tenietgedaan door een groter aantal claims in de VS en buitengewone kosten", merkte Aegon op.

De verzekeraar genereerde afgelopen kwartaal 353 miljoen euro kapitaal. Analisten rekenden op 306 miljoen euro.

De solvabiliteitsgraad kwam eind 2021 uit op 211 procent. Dat was een kwartaal eerder 209 procent en de consensus mikte op een stijging tot 216 procent.

Aegon stelt een dividend voor van 0,17 euro per aandeel. Dit betekent een slotdividend van 0,09 euro per aandeel.

Outlook

Topman Lard Friese was te spreken over het vierde kwartaal en meent dat Aegon op koers ligt voor zijn doelstellingen in 2023, waaronder 400 miljoen euro aan kostenbesparingen. De teller hiervoor staat reeds op 244 miljoen euro.

Friese verhoogde woensdag de verwachting voor de vrije kasstroom in 2022 met 100 miljoen euro naar 550 tot 600 miljoen euro.

Ook zei de topman een "meer lineaire groei" van het dividend te verwachten. Aegon is volgens Friese goed op weg naar een dividend van 0,25 euro per aandeel over 2023.