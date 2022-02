Omzetstijging voor AkzoNobel, maar winstgevendheid onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de omzet zien stijgen, terwijl de winstgevend onder druk stond. Dat maakte het verf- en coatingsbedrijf woensdag voorbeurs bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 9 procent tot 2.403 miljoen euro. Tegen constante valutakoersen bedroeg de stijging 12 procent. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op 2.382 miljoen euro omzet. De volumes namen met 6 procent af, maar bleven ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 nog wel stabiel. De prijzen werden met 12,5 procent verhoogd. Het operationeel resultaat kwam over de verslagperiode 16 procent lager uit op 205 miljoen euro en op een aangepaste basis 29 procent lager op 209 miljoen euro. In heel 2021 steeg de omzet met 12 procent naar 9.587 miljoen euro. De aangepaste EBITDA bleef min of meer gelijk op 1.436 miljoen euro. Aandeleninkoop Het bedrijf kondigde woensdag een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 500 miljoen euro, dat in het eerste kwartaal van 2023 moet zijn afgerond. Dividend AkzoNobel wil een slotdividend uitkeren van 1,54 euro per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 1,52 euro. Outlook AkzoNobel gaat ervan uit dat halverwege dit jaar een kalmering in de prijsstijgingen van grondstoffen en de verstoringen in de aanvoerketen optreedt. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op schema om in 2023 een aangepaste EBITDA van 2 miljard euro te realiseren en tussen 2021 en 2023 een jaarlijks verbetering van gemiddeld 50 basispunten van het rendement op de verkopen te realiseren. Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 88,66 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.